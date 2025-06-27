Мошенники развели нижегородских пенсионеров, используя кодовое слово "победа" Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Мошенники обманули нескольких пожилых жителей Нижнего Новгорода, заставив их передать свои накопления под предлогом "декларирования". Ключевым элементом схемы стало кодовое слово "победа", которое жертвы называли курьеру при передаче денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в мошеннической схеме участвовала 82-летняя жительница Советского района. Она забирала деньги у других пенсионеров, уверенных, что передают средства "доверенному лицу" государственных структур.

Аферисты сначала звонили жертвам по телефону якобы от различных ведомств. Затем они убеждали пенсионеров, что на них заведено уголовное дело.

Например, 72-летней нижегородке преступники представились сотрудниками телекоммуникационной компании. Пенсионерке сообщили о необходимости продлить договор на услуги связи и, получив от неё номер СНИЛС, начали звонить уже от имени различных государственных структур.

Злоумышленники уверяли женщину, что её персональные данные попали в руки преступников. Под предлогом защиты накоплений и "декларирования" средств, они убедили её передать 300 тысяч рублей курьеру. При этом мошенники пугали уголовной ответственностью за якобы незаконное хранение денежных средств.

Деньги пенсионерка вручила незнакомой женщине, которая пришла к ней домой и произнесла условное слово "победа". Именно это слово использовалось в схеме обмана как пароль для подтверждения личности "курьера".

Оперативники установили, что во всех эпизодах деньги забирала одна и та же женщина. Её личность удалось установить — это 82-летняя жительница Советского района. Как выяснилось, она сама ранее стала жертвой такой же схемы.

Пенсионерке также поступили звонки от "сотрудников связи", а затем от "прокуратуры" и "юриста". Её убедили, что нужно передать 305 тысяч рублей для "декларирования", и она отдала деньги курьеру в городе Владимир.

На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что она стала жертвой мошенников. Тогда злоумышленники предложили ей "помочь следствию" и забирать деньги у других пенсионеров якобы для их защиты. Женщина согласилась, полагая, что участвует в операции по разоблачению преступников.

Она посещала адреса, забирала деньги у пожилых людей, после чего прятала их в тайники или передавала другим курьерам. За свою "работу" она не получала денег и была уверена, что действует во благо.

На данный момент установлена её причастность к восьми случаям мошенничества. Общая сумма ущерба уточняется.

Ранее в полиции рассказали о похожем случае, когда мошенники обманом убедили 79-летнюю нижегородку стать их курьером. Она забирала деньги у жителей и передавала их аферистам, уверенная, что помогает людям.