Живущий в Нижегородской области канадец пожаловался на "Госуслуги" Общество

Фото: Александр Воложанин

Многодетная канадская семья Фейнстра, переехавшая больше года назад в Нижегородскую область, столкнулась с новыми трудностями в России.

В новом видео на YouTube-канале Countryside Acres Аренд Фейнстра рассказал, что семья не получила грант на покупку сельхозтехники. Такие субсидии в России получают немногие, поэтому канадцам пришлось искать другие способы приобретения оборудования.

Как отметил глава семейства, в Канаде подержанную технику можно купить за относительно невысокую цену на специальных аукционах и распродажах. В России же, по его мнению, даже б/у оборудование стоит неоправданно дорого. В итоге семье пришлось купить новый трактор "Беларус". К слову, стоил он примерно, как поддержанная канадская техника.

Еще одной проблемой стало обязательное подтверждение сим-карт по биометрии, которое с 1 июля требуется для всех иностранцев в России. Чтобы пройти процедуру, необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Фейнстра пожаловался, что интерфейс сайта полностью на русском языке и там не предусмотрен иностранный язык, что вызывает неудобства, так как ему приходится делать скриншот каждой страницы и переводить написанное.

Ранее сообщалось, что дикая лиса растерзала 30 куриц на ферме канадцев Фейнстра.