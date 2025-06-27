Выяснилось, какие продукты сильнее всего подорожали в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с начала 2025 года зафиксирован значительный рост цен на продукты питания, особенно на овощи. Это подтверждают данные регионального управления статистики.

Наибольший скачок цен наблюдается у моркови: с 9 января по 23 июня стоимость одного килограмма выросла с 33,7 рубля до 61,1 рубля — на 81,5%.

Картофель также подорожал существенно — на 66%, увеличившись в цене с 49,2 до 82,2 рубля за килограмм.

Свекла за этот же период прибавила в стоимости 61% — с 40,5 до 65,2 рубля. Цена на белокочанную капусту выросла на 35% и составила 57,1 рубля за килограмм вместо прежних 42,2.

Репчатый лук подорожал на 27,5%: с 51,5 до 65,7 рубля. Яблоки выросли в цене на 22,7%, достигнув 148,4 рубля за килограмм по сравнению с 121 рублём в начале года.

Среди мясной и рыбной продукции тоже зафиксирован рост цен. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 19,1%, говядина (без учета бескостного мяса) — на 11%.

Цены на маргарин, хлеб из пшеничной муки, пастеризованное молоко, сметану, ржаной хлеб, соль, сыр, сосиски и сардельки выросли на 5–10%. В пределах 5% подорожали черный чай, мука, творог, свинина, печенье, баранина, подсолнечное масло, вареная колбаса, вермишель, макароны и ультрапастеризованное молоко.

При этом некоторые товары, наоборот, подешевели. Наиболее заметное снижение цен отмечено на огурцы — минус 47%. Яйца стали дешевле на 28,5%, а помидоры — на 21,6%.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на продукты питания до 5%.