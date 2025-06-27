С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги Общество

Фото: Александр Воложанин

Региональная служба по тарифам Нижегородской области сообщила о предстоящем плановом повышении платы за коммунальные услуги. Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

В первом полугодии тарифы для жителей региона не менялись. С 1 июля рост составит 11,9%, что соответствует утверждённому правительством России индексу на второе полугодие 2025 года. Это значение согласовано с официальным прогнозом социально-экономического развития страны.

Как отмечают в региональной службе по тарифам, повышение находится на уровне среднероссийского и является одним из самых низких среди крупных регионов РФ.

Для сравнения: в Пермском крае плата за коммунальные услуги вырастет на 21,1%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%. В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге и Башкортостане — по 14,6%. В Омской области повышение запланировано на 14%, в Самарской — на 13,2%, в Свердловской — на 13%.

Таким образом, нижегородцам предстоит одно из наименее заметных в стране повышений тарифов в 2025 году.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Нижегородской области также вырастут цены на газ.