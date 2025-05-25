Госэкспертиза одобрила проект восстановления Дома Чардымова после пожара Культура и отдых

Проект восстановления исторического Дома Чардымова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена на ГИС ЕГРЗ.

Документация по реставрации и адаптации ОКН на Сенной площади под современные нужды была одобрена 23 июня. Автором проекта выступила компания ООО "Велес НН", а застройщиком нижегородское казенное предприятие "Регнедвижимость".

Восстановительные работы на объекте начались в начале весны. Подрядчиком выступает ООО "Конструктор-НН", на восстановление зданий потребуется около 90 млн рублей из внебюджетных источников.

Здание сильно пострадало из-за пожара в 2022 году, огонь распространился и на соседний корпус, имеющий статус объекта культурного наследия. Для восстановления комплекса была подготовлена проектная документация, согласно которой фасады Дома Чардымова 1911 года останутся в неизменном виде, что позволит сохранить исторический облик постройки. ОКН "Дом Чардымова" будет отреставрирован с сохранением оригинальных элементов: стен и характерного для модерна резного декора. Остальные части здания воссоздадут с использованием современных материалов.

На месте разрушенного пожаром Дома Самгина появится новое здание общественного назначения. Архитектурные решения будут стилизованы под начало XX века, а габариты постройки сохранят прежнюю масштабность.

Завершить реконструкцию планируется к концу 2025 года. В дальнейшем объединенный комплекс будет использоваться под заведение общественного питания.

Ранее сообщалось, что ОКН "Дом Щелокова", расположенный на улице Варварской, проходит финальные этапы подготовки к вводу в эксплуатацию.