Риелторы в Дзержинске провернули аферу с маткапиталом на 1,5 млн рублей Происшествия

В Дзержинске полицейские выявили мошенническую схему, связанную с незаконным использованием средств материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Две сотрудницы местного агентства недвижимости вступили в сговор с пятью женщинами — обладательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал. Совместными действиями они похитили из бюджета 1,5 млн рублей.

По информации правоохранителей, риелторы подбирали дома, рыночная стоимость которых была существенно ниже суммы материнского капитала. Затем оформлялся фиктивный договор займа, якобы на покупку этого жилья, на полную сумму сертификата. Эти документы предоставлялись в отделение Пенсионного фонда России по Дзержинску для перечисления средств.

В результате возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ — мошенничество при получении выплат.

С целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество подозреваемых: автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и квартиру, оценённую в 3,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дело о фиктивных ДТП на миллионы рублей дошло до суда. Его фигурантами стали 46 человек.