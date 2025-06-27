Общежитие ИТ-кампуса "Неймарк" примет 1,3 тысячи студентов в сентябре Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Все восемнадцать корпусов общежитий ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде будут готовы принять первых студентов уже в сентябре 2025 года. Об этом рассказали и.о. директора Университета НЕЙМАРК Дмитрий Колесников и и.о. ректора Алексей Хабибуллин на пресс-туре для журналистов, в котором поучаствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Вместимость современных кубов-общежития на улице Большие Овраги - 1359 человек. Для удобства ремонта и функционирования всех коммуникаций корпуса имеют общий фундамент. В строительстве были использованы преимущественно отечественные материалы.

На данный момент завершается внутренняя отделка помещений, а также благоустройство прилегающей территории.

Этажность общежития варьируется от 6 до 8 этажей, в каждом кубе могут проживать от 40 до 100 студентов. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, которые тоже начинают готовиться к открытию.

На этаже по 6-7 комнат, каждая из которых представляет собой полноценный блок, где есть две жилые комнаты, а также ванная и еще один отдельный санузел. Так, в одном блоке смогут жить 2-3 человека, так как комнаты есть одноместные и двухместные.

Без учета грантов самый экономичный номер стоит 12 тысяч в месяц. В стоимость проживания входит уборка в номере, стирка постельного белья, консьерж-сервис, Wi-Fi. Главным критерием стоимости является количество соседей по комнате.

Кампус является межвузовским, поэтому жить там смогут не только студенты "Неймарка". По словам Дмитрия Колесникова, в одну комнату планируется заселять студентов разных университетов для обмена свежими идеями и новых интересных знакомств.

Территория кампуса открытая. Однако попасть в жилой корпус можно будет только по пропуску. Рассматриваются варианты и пропуска по биометрии.

"Концепция всего кампуса - открытость. Жители города могут зайти на территорию, посидеть в кафе, полюбоваться закатами. Но вход внутрь здания - только по пропускам и при согласовании. Гостей водить можно, но не толпами. Для безопасности придется их регистрировать. Мы соблюдаем баланс между открытостью и безопасностью", - сказал Колесников.

Для проживающих также предусмотрена парковка для машин вместимостью 100 мест.

Напомним, новую дорогу к ИТ-кампусу "Неймарк" построят только к 2026 году.