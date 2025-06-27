Трехленточный эскалатор установят на станции метро "Площадь Свободы" Общество

Фото: Александр Воложанин

На будущей станции нижегородского метрополитена "Площадь Свободы" появится трёхленточный эскалатор. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро НН".

Согласно предоставленной информации, станция проектируется как мелкозаложенная. Однако из-за специфики местного рельефа пассажирам потребуется вертикальное соединение между уровнями — для этого и будет установлен эскалатор.

Он обеспечит спуск и подъём от вестибюля, расположенного рядом с улицей Ошарской, к платформенной части станции. Перепад высот на этом участке составит около семи метров.

В метрополитене отметили, что подрядная организация решила заранее закупить необходимое оборудование. Это связано с тем, что производителей эскалаторов на рынке немного, а сроки поставки достаточно продолжительные — не менее шести месяцев.

Ранее сообщалось об объявлении тендера на приобретение трех эскалаторов для станции метро "Площадь Свободы". На это предусмотрено 368,1 млн рублей. Также стало известно, что закупка как минимум пяти новых поездов необходима для обслуживания трех будущих станций метрополитена.