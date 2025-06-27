Архитектурный облик нового завода утвердили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: mingrad.nobl.ru

В Нижнем Новгороде официально согласовали внешний вид будущего завода, специализирующегося на производстве компонентов для тяжелой промышленности. Соответствующий приказ был подписан региональным минградом 25 июня.

Новое промышленное предприятие разместится на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе — в непосредственной близости от нижегородского аэропорта.

Проект реализует производственная компания "Металлика". Планируется строительство двух одноэтажных корпусов. Утверждённый архитектурно-градостроительный облик касается второго здания, однако оба корпуса будут выполнены в едином стиле.

Производственные здания будут вытянутой формы, с двускатной крышей, минимальным количеством окон и оформлением в белой цветовой гамме. Площадь каждого составит 1150 квадратных метров, при этом общая площадь застройки — 1171 "квадрат".

Напомним, что участок под строительство был одобрен в 2024 году. Его площадь составляет 6900 квадратных метров. Тогда же сообщалось, что на реализацию проекта отводится до десяти лет, а объем инвестиций оценивается примерно в 500 млн рублей. Разрешение на строительство компания получила в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что нижегородский завод запустил производство импортозамещающей химической продукции.