ИТ-кампус "Неймарк" начал приемную кампанию по пяти программам Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В новом учебном году 2025/2026 ИТ-кампус "Неймарк" предлагает студентам пять образовательных программ: 2 бакалавриата, 1 специалитет и 2 направления магистратуры. О начале приемной кампании сообщил и.о. ректора "Университета Неймарк" Алексей Хабибуллин на пресс-туре для журналистов, в котором поучаствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По сравнению с прошлым годом, появилось три новых программы. Совместно с ННГУ имени Лобачевского "Неймарк" запускает бакалавриат "Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения", который подготовит специалистов в сфере разработки микросхем, микроконтроллеров и встроенного ПО. На направлении предусмотрено 25 бюджетных мест и 5 мест на платной основе.

Магистратура представлена двумя программами: "Искусственный интеллект и компьютерное зрение", которая проводится в онлайн-формате совместно со НИУ ВШЭ, и "Цифровые двойники объектов капитального строительства" с ННГАСУ. Обучение доступно только на внебюджетной основе – по 50 и 24 мест соответственно.

Абитуриенты также могут подать заявки и на направления, появившиеся в прошлом году – бакалавриат "Технологии искусственного и дополненного интеллекта" (НИУ ВШЭ), предусматривающий 10 бюджетных и 40 платных мест, и специалитет "Информационная безопасность автоматизированных систем" (НГТУ имени Алексеева) с 25 внебюджетными местами.

ИТ-кампус предоставляет различные гранты, которые могут полностью покрыть обучение и проживание на весь период обучения. Конкурсный отбор проходит в четыре этапа. Участникам нужно предоставить портфолио с достижениями за 9-11 класс, а также выполнить задание. По итогу грантовая комиссия суммирует баллы за портфолио и задание, а затем лучших абитуриентов приглашают на очную защиту.

Кроме того, университет реализует программы дополнительного образования на базе кампуса. На сегодняшний день программы ДПО и интенсивы по нескольким направлениям.

Ранее сообщалось, что сдачу главного учебного корпуса ИТ-кампуса "Неймарк" перенесли на июль 2028 года.