Водитель автобуса переехал ноги пешеходу в Борском районе

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В Борском округе автобус ПАЗ №20 переехал ногу 50-летнего мужчину. Об этом сообщается в группе "Твой Бор" во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, водитель не заметил пешехода. Пострадавший доставлен в Борскую ЦРБ.
Добавим, что 29 июня в Нижнем Новгороде отлетевший после столкновения с грузовиком автомобиль убил двух женщин на остановке. Также стало известно, что виновника похожей трагедии в Сормове приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.
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