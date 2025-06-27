Водитель автобуса переехал ноги пешеходу в Борском районе Происшествия

Фото: "Твой Бор"/VK

В Борском округе автобус ПАЗ №20 переехал ногу 50-летнего мужчину. Об этом сообщается в группе "Твой Бор" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, водитель не заметил пешехода. Пострадавший доставлен в Борскую ЦРБ.

Добавим, что 29 июня в Нижнем Новгороде отлетевший после столкновения с грузовиком автомобиль убил двух женщин на остановке. Также стало известно, что виновника похожей трагедии в Сормове приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.