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Общество

Пострадавшие в ДТП на улице Бекетова остаются в тяжелом состоянии

02 июля 2025 17:16  [61] Общество
Пострадавшие в ДТП на улице Бекетова остаются в тяжелом состоянии

Медики НОКБ имени Семашко продолжают оказывать помощь пострадавшим в серьезной аварии, произошедшей на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 июня в Советском районе. 69-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" при повороте налево не уступил дорогу "Хонде", что привело к жесткому столкновению. От удара "Хонду" отбросило на остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. В результате аварии погибли 25-летняя девушка и еще одна женщина.

Пострадавшие, 24-летний водитель "Хонды", 28-летний пешеход и 6-летняя девочка, которая была на тротуаре, были экстренно доставлены в ДТП-травмоцентр областной больницы, где в ночь после происшествия им провели экстренные хирургические вмешательства.

Сейчас пациенты находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что борский автобус переехал ногу 50-летнего пешехода.

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Теги:
больницы ДТП Травма
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