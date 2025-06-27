Пострадавшие в ДТП на улице Бекетова остаются в тяжелом состоянии Общество

Медики НОКБ имени Семашко продолжают оказывать помощь пострадавшим в серьезной аварии, произошедшей на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 июня в Советском районе. 69-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" при повороте налево не уступил дорогу "Хонде", что привело к жесткому столкновению. От удара "Хонду" отбросило на остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. В результате аварии погибли 25-летняя девушка и еще одна женщина.

Пострадавшие, 24-летний водитель "Хонды", 28-летний пешеход и 6-летняя девочка, которая была на тротуаре, были экстренно доставлены в ДТП-травмоцентр областной больницы, где в ночь после происшествия им провели экстренные хирургические вмешательства.

Сейчас пациенты находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что борский автобус переехал ногу 50-летнего пешехода.