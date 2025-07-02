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Спорт

Семейный турнир по исконно русским видам спорта прошел в Нижнем Новгороде

02 июля 2025 17:44  [57] Спорт
Семейный турнир по исконно русским видам спорта прошел в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородский совет женщин

30 июня в Нижнем Новгороде на площадке спортивной школы «Олимпиец» в рамках фестиваля «Семья в спорте» состоялся семейный турнир по исконно русским видам спорта. В турнире приняли участие 11 сборных команд, в которые вошли 35 нижегородских семей. Организатором мероприятия выступили региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин», Федерация килы Нижегородской области, проект «Возрождение исконно русских видов игр и спорта» при грантовой поддержке «Движения Первых».

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Смолина отметила, что инициатива «Нижегородского совета женщин» направлена на укрепление семей, формирование положительного отношения и мотивации к занятиям физкультурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни.

«Фестиваль «Семья в спорте» — это замечательная история, отражающая важнейшие ценности для любого человека: здоровье и дружную семью, сохранение традиций и связь поколений. Состязания семейных команд объединяют разные поколения и укрепляют родственные отношения. Знакомство с исконно русскими видами спорта формирует патриотические чувства у наших детей, сохраняя и передавая культурное наследие, важную частью российской культуры», - считает депутат.

Сборные команды, принявшие участие в турнире, представляли разные округа региона: «Матраи» (Арзамас), «Большая семья» (Нижний Новгород), «МногоБОРцы» (Борский округ), «Тюрьминаторы» (Вознесенский округ), «Золото Сеймы» (Володарский округ), «Семейные Асы Спорта» (Краснобаковский округ), сборная «Не подарок» (Кстовский и Гагинский округа), «Сообщество Молодых Семей» (Нижний Новгород), «За Победу!» (Сокольский округ), «НЛК» (Уренский округ), «Дивеевская дружина» (Дивеевский округ).  

Для участников турнира прошли обучающий мастер-класс и турнир по киле для сборных семейных команд, конкурсы для команд и болельщиков и семейный лекторий по здоровому образу жизни. Лекторий организовали партнеры фестиваля «Семья в спорте» - Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики и Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Победителями турнира стали семейные команды «МногоБОРцы» (1 место), «Матраи» (2 место) и «За Победу!» (3 место).

Участников стартового турнира фестиваля наградили председатель РОО «Нижегородский совет женщин» Ольга Краснова, руководитель проекта «Возрождение исконно русских видов игр и спорта» Владимир Слета.

«Сегодня на фестивале собрались крепкие и дружные семьи Нижегородской области. Поэтому было по-настоящему жарко как от накала эмоций, активности болельщиков и игроков, так и от самой динамичной, азартной, быстрой килы - нашей исконно русской игры. Пусть в ваших семьях царит мир, а семьи становятся только крепче», - поблагодарила семейные команды Ольга Краснова.

Всем участникам турнира вручили подарочные сертификаты.

Мероприятие способствует реализации национального проекта «Семья», направленного на укрепление семейных ценностей, развитие института семьи и создание комфортных условий для воспитания.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

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Теги:
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