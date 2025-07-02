Нижегородская область перевыполнила план посевной Экономика

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершилась посевная кампания под урожай 2025 года. По информации регионального минсельхоза, сельхозпредприятия засеяли более миллиона гектаров. Поля заняты яровыми и озимыми культурами, а также многолетними травами.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, план по ряду культур удалось не только выполнить, но и существенно превзойти.

Так, посев кукурузы на зерно превысил запланированные объемы на 25% — засеяно свыше 8 тысяч гектаров. Лен-долгунец занял более 3 тысяч гектаров, что на 16% больше плана. Масличные культуры показали почти 10-процентное превышение, а картофель — более 7%.

По сравнению с предыдущим годом увеличились площади под такими культурами, как горох, соя, подсолнечник, лен-долгунец и картофель.

Значительное расширение посевных площадей произошло в Починковском, Лукояновском, Ардатовском, Вачском, Вадском, Сосновском, Семеновском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Вознесенском и других муниципалитетах.

Согласно утвержденному плану производства сельхозпродукции, в 2025 году нижегородским аграриям предстоит собрать не менее 1,5 млн тонн зерна, 408 тысяч тонн картофеля, 324,6 тысячи тонн сахарной свеклы, 37,1 тысячи тонн масличных культур и 31,5 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала 2025 года зафиксирован значительный рост цен на продукты питания, особенно на овощи.