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Происшествия

Заведующую детсадом из Воскресенского района обвиняют в служебном подлоге

03 июля 2025 09:00  [122] Происшествия
Заведующую детсадом из Воскресенского района обвиняют в служебном подлоге

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Воскресенском районе Нижегородской области заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Расследование уголовного дела завершено следователем Семеновского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года обвиняемая неоднократно инициировала начисление премиальных и стимулирующих выплат сотрудникам детского сада из бюджетных средств, однако полученные средства в сумме свыше 151 тысячи рублей переводила в свою пользу.

Также в период с февраля 2024-го по февраль 2025 года заведующая трудоустроила женщину на должности рабочего по стирке белья и ремонту специальной одежды, а также кладовщика. При этом эта сотрудница фактически не выполняла свои обязанности.

Тем не менее, заведующая регулярно вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о работе этого сотрудника, на основании чего ей начисляли заработную плату.

Противоправные действия подозреваемой были выявлены и пресечены следователями СК России совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Воскресенский".

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сообщалось, что нижегородскую экс-бюджетницу осудили за фиктивные премии и подлог.

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Теги:
Воскресенский район Детсады Подлог
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