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Общество

Препараты экстренной контрацепции исчезают из нижегородских аптек

03 июля 2025 10:38  [109] Общество
Препараты экстренной контрацепции исчезают из нижегородских аптек

Фото: Александр Воложанин

Из аптек Нижнего Новгорода начали исчезать средства экстренной контрацепции. Как сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ситуация в регионе повторяет общероссийскую тенденцию.

По его словам, продажи препарата "Гинепристон" фактически прекратились, а "Женале" пока ещё можно найти, но лишь в отдельных аптеках. Причина исчезновения с полок - включение этих лекарств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту.

"Вот аптеки и не хотят связываться с препаратами строгой отчетности", - пояснил Никонов.

"Гинепристон" в высоких дозировках применяется для медикаментозного прерывания беременности. Его и раньше нельзя было свободно продавать в таких дозах, но теперь контроль усилился: отслеживается весь путь препарата — от склада вплоть до медучреждения.

Таким образом, свободная продажа этого средства оказалась полностью остановлена. В то же время обычные комбинированные оральные контрацептивы по-прежнему доступны в большинстве аптек региона.

Ранее сообщалось, что 13 нижегородских частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов.

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Теги:
Аборт Аптеки Медикаменты
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