Препараты экстренной контрацепции исчезают из нижегородских аптек

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Из аптек Нижнего Новгорода начали исчезать средства экстренной контрацепции. Как сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ситуация в регионе повторяет общероссийскую тенденцию.
По его словам, продажи препарата "Гинепристон" фактически прекратились, а "Женале" пока ещё можно найти, но лишь в отдельных аптеках. Причина исчезновения с полок - включение этих лекарств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту.
"Вот аптеки и не хотят связываться с препаратами строгой отчетности", - пояснил Никонов.
"Гинепристон" в высоких дозировках применяется для медикаментозного прерывания беременности. Его и раньше нельзя было свободно продавать в таких дозах, но теперь контроль усилился: отслеживается весь путь препарата — от склада вплоть до медучреждения.
Таким образом, свободная продажа этого средства оказалась полностью остановлена. В то же время обычные комбинированные оральные контрацептивы по-прежнему доступны в большинстве аптек региона.
Ранее сообщалось, что 13 нижегородских частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов.
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