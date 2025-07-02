Опубликован новый график перечисления пенсий в Нижегородской области Экономика

Перечисление пенсий жителям Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области будет осуществляться с 4 по 21 июля 2025 года в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

При этом, если дата выплаты приходится на пятницу, средства поступят в среду. Если дата совпадает с выходными — субботой или воскресеньем, — выплата будет произведена в четверг.

Для жителей Нижнего Новгорода выплаты в кредитные организации запланированы на три дня:

19 июля — Автозаводский, Ленинский, Нижегородский, Сормовский районы;

21 июля — Канавинский, Московский, Приокский, Советский районы.

В районах области график выглядит следующим образом: с 4 по 20 июля — поэтапно, в зависимости от района. В частности, 4 июля — Бор, Гагинский, Починковский районы; 11 июля — Арзамас; 15 июля — ряд районов, включая Кстовский, Городецкий и Шахунья; 20 июля — Дзержинск и др.

Подробный список дат можно уточнить в клиентской службе Отделения СФР, на портале "Госуслуги" или по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Время работы региональной линии: с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, по пятницам — до 16:00.

Соцфонд напоминает: изменить способ получения пенсии можно, подав соответствующее заявление лично или в электронном виде через госуслуги.

Ранее сообщалось, что нижегородские пенсионеры получают в среднем 23 тысячи рублей в месяц.

Напомним также, что в Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий.