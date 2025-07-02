Мошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей

Жительница Приокского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников и лишилась почти 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
Неизвестные позвонили 25-летней девушке, представившись сотрудниками портала госуслуг и одного из банков. Под предлогом отмены подозрительной транзакции они убедили её срочно действовать.
Следуя инструкциям злоумышленников, нижегородка оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму почти 2,8 млн рублей. Кроме того, она перевела свои личные сбережения в сумме более 1,1 млн рублей на продиктованные счета.
На этом аферисты не остановились. По их указанию девушка положила ещё более одного миллиона в чайник и передала его курьеру, оформив доставку на названный адрес. Общий ущерб превысил 4,9 млн рублей.
В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время ведётся следствие.
Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при поступлении звонков от неизвестных. Не следует предпринимать никаких действий с банковскими счетами по указанию посторонних лиц.
Ранее сообщалось, что за неделю мошенники выманили у нижегородцев 54 млн рублей.
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