Нижегородцы жалуются на неработающие пункты выдачи заказов Общество

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Проблемы с мобильным интернетом мешают повседневной жизни нижегородцев. Отсутствие связи, которое спровоцировало проблемы с использованием мобильных банков и безналичной оплатой, повлияло и на работу популярных маркетплейсов.

Житель микрорайона Щербинки пожаловался, что не может получить свой заказ из-за закрытых ПВЗ.

"Говорят: "Мы ничего не можем сделать без мобильного интернета и через неделю невостребованный заказ автоматом отменится"", — отмечает нижегородец.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в заречной части города. При этом пункты, которые не попадают в зону ограничений, или те, в которых проведен Wi-Fi, работают в штатном режиме.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила официальные запросы нескольким крупным маркетплейсам с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ограничения работы мобильной связи в Нижнем Новгороде связаны с усилением мер безопасности от возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий оценил возможность создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде.