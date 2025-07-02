Озвучены подробности о погибших в жутком ДТП в Уренском района

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Гострудинспекция по Нижегородской области начала официальное расследование для выяснения причины смертельного ДТП в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Напомним, ДТП случилось утром 2 июля на 200-м километре трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Киров". В аварии столкнулись два грузовика и легковой автомобиль "Лада Гранта". В результате происшествия погиб водитель легковушки — 46-летний мужчина. Вместе с ним в машине находился 43-летний начальник Уренского подразделения строительной компании "Каскад", он тоже скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело.
Еще один пассажир получил травмы. Предварительно, он работает в другой организации. Его работодатель пока не предоставил официальное извещение.
Известно, что все трое находились на трассе, проверяя ход ремонта и общее состояние дороги.
Ранее сообщалось, что Гострудинспекция проводит проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска.
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