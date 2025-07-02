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Происшествия

Озвучены подробности о погибших в жутком ДТП в Уренском района

03 июля 2025 14:28  [154] Происшествия
Озвучены подробности о погибших в жутком ДТП в Уренском района

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Гострудинспекция по Нижегородской области начала официальное расследование для выяснения причины смертельного ДТП в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба инспекции. 

Напомним, ДТП случилось утром 2 июля на 200-м километре трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Киров". В аварии столкнулись два грузовика и легковой автомобиль "Лада Гранта". В результате происшествия погиб водитель легковушки — 46-летний мужчина. Вместе с ним в машине находился 43-летний начальник Уренского подразделения строительной компании "Каскад", он тоже скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Еще один пассажир получил травмы. Предварительно, он работает в другой организации. Его работодатель пока не предоставил официальное извещение.

Известно, что все трое находились на трассе, проверяя ход ремонта и общее состояние дороги.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция проводит проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска.

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Теги:
Госинспекция труда Смертность Уренский район
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