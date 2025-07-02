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Происшествия

Нижегородского бизнесмена наказали за обман полиции при ремонте катеров

03 июля 2025 15:41  [60] Происшествия
Нижегородского бизнесмена наказали за обман полиции при ремонте катеров

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области суд признал местного предпринимателя виновным в мошенничестве при исполнении государственного контракта на ремонт речного транспорта, принадлежащего транспортной полиции. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ. 

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый заключил контракт на техническое обслуживание и ремонт маломерных судов Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Однако вместо новых деталей он использовал бывшие в употреблении, а часть работ, за которые получил оплату, вовсе не проводилась.

В результате таких действий бюджету ведомства был нанесён ущерб свыше 130 тысяч рублей. Позже подсудимый добровольно возместил эту сумму по требованию транспортного прокурора.

В ходе расследования, проводившегося следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России совместно с региональным УФСБ и транспортной полицией, была собрана обширная доказательная база. Также с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он сообщил о передаче взяток начальнику тылового подразделения транспортной полиции за подписание фиктивных актов выполненных работ. Расследование по данному эпизоду продолжается, дело находится на рассмотрении в суде.

Борский городской суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при поставках навигационного оборудования.

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Теги:
Приговор Транспорт
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