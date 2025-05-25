Административку завели на члена экипажа "Александра Радищеве" после ЧП на Волге Происшествия

Фото: Кира Мишина

В ходе проверки установлена причина самопроизвольной отдачи кормового якоря, произошедшей 4 мая на пассажирском теплоходе "Александр Радищев" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Причиной стала неисправность, связанная с нарушением технического регламента эксплуатации речного транспорта. В адрес пассажирской компании "Водоходъ" были направлены требования об устранении нарушений. В результате на судне провели необходимые ремонтные и регламентные работы.

Также, по данным НИА "Нижний Новгород", возбуждено административное дело в отношении одного из членов экипажа. Материалы направлены в Ространснадзор для рассмотрения. Решение по делу будет принято позже.

Напомним, во время инцидента на борту находились 224 пассажира. В 16:30 у судна неожиданно опустился кормовой якорь во время движения. К счастью, никто не пострадал, людей благополучно доставили в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд вынес приговор трем организаторам смертельной прогулки на яхте летом 2023 года.