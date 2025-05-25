Административку завели на члена экипажа "Александра Радищеве" после ЧП на Волге

Фото:
В ходе проверки установлена причина самопроизвольной отдачи кормового якоря, произошедшей 4 мая на пассажирском теплоходе "Александр Радищев" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Причиной стала неисправность, связанная с нарушением технического регламента эксплуатации речного транспорта. В адрес пассажирской компании "Водоходъ" были направлены требования об устранении нарушений. В результате на судне провели необходимые ремонтные и регламентные работы.
Также, по данным НИА "Нижний Новгород", возбуждено административное дело в отношении одного из членов экипажа. Материалы направлены в Ространснадзор для рассмотрения. Решение по делу будет принято позже.
Напомним, во время инцидента на борту находились 224 пассажира. В 16:30 у судна неожиданно опустился кормовой якорь во время движения. К счастью, никто не пострадал, людей благополучно доставили в Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что нижегородский суд вынес приговор трем организаторам смертельной прогулки на яхте летом 2023 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+