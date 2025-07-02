Жук-вредитель обнаружен в лесах Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Уренском районе Нижегородской области специалисты нашли опасного вредителя — черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis). Насекомое попало в феромонные ловушки во время плановой проверки лесополос, которая проходила с 23 июня по 1 июля 2025 года, сообщает Управление Россельхознадзора.

Исследования проводились на территории площадью 30 гектаров. Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории изучили собранные образцы и подтвердили присутствие карантинного жука.

Взрослые особи начинают летать в июне, а пик их активности приходится на июнь и июль. В этот период они особенно опасны для хвойных деревьев.

Жуки повреждают тонкие ветки, обгрызая их кору. Это ослабляет деревья и делает их уязвимыми для личинок. Те, в свою очередь, прогрызают в древесине ходы, заполняя их грубыми опилками, и постепенно углубляются внутрь ствола на десятки сантиметров. Такие повреждения приводят к гибели дерева.

Кроме того, усачи переносят сосновую стволовую нематоду, паразит может вызывать массовую гибель хвойных лесов.

Ранее сообщалось, что карантин из-за ясеневой изумрудной златки ввели в Большемурашкинском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Княгининском муниципальных округах.