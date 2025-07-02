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Общество

Квартал защитников Отечества благоустроят на Ново-Сормовском кладбище

04 июля 2025 08:00  [127] Общество
Квартал защитников Отечества благоустроят на Ново-Сормовском кладбище

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют благоустроить квартал защитников Отечества на территории муниципального кладбища "Ново-Сормовское". Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Соответствующий тендер размещён муниципальным казённым учреждением "УМК НН". Работы будут включать устройство внутриквартальных дорожек и обойдутся городскому бюджету в 11,6 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы "Благоустройство Нижнего Новгорода на 2023-2028 годы".

Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ. В частности, необходимо разобрать существующие тротуары, включая гранитные и бетонные покрытия, установить новые бортовые камни, уложить прослойку из нетканого синтетического материала и выполнить другие виды работ, предусмотренные проектом.

Срок выполнения контракта — с момента его заключения до 15 октября 2025 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 июля 2025 года, итоги конкурса планируется подвести 15 июля.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы ВОВ.

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Теги:
Кладбище Память Сормовский район
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