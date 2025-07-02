16 тысяч заявлений в первый класс подали нижегородцы через "Госуслуги" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Жители Нижегородской области подали более 16,4 тысячи заявлений на зачисление детей в первый класс через портал "Госуслуги" в ходе первой волны приема. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.

По его словам, показатель почти на 14% превышает аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о росте активности родителей при подаче заявлений в электронном формате.

Очередность подачи играет важную роль в процессе зачисления. Чтобы ускорить процедуру, пользователи могли заранее создать черновик заявления. В день старта приема достаточно было нажать кнопку "Отправить". Этой возможностью воспользовались свыше 8 тысяч нижегородцев.

В рамках первой волны заявления принимались в школы по месту регистрации ребенка, а также в другие учебные заведения при наличии у ребенка льгот.

Вторая волна начнется 6 июля и продлится до 5 сентября 2025 года. В этот период можно будет подать заявление в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот, при условии, что в выбранной школе останутся свободные места.

После издания школой приказа о зачислении, информация будет направлена на электронную или почтовую почту, указанную в заявлении, а также появится в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги".

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов входит в задачи федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут воспользоваться порталом "Госуслуги" для подачи документов в вуз.