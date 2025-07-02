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Общество

11 млн рублей выделили на устранение крупной свалки под Чкаловском

04 июля 2025 10:02  [46] Общество
11 млн рублей выделили на устранение крупной свалки под Чкаловском

Чкаловские власти выделили 11,1 млн рублей на устранение крупной свалки в Пурехе, сообщается на сайте госзакупок. 

Скопление мусора находится примерно в 536 метрах к юго-востоку от дома № 65 на улице Южной. По данным администрации, на участке площадью 5,2 тысячи квадратных метров накопилось около 7,4 тысячи кубометров отходов. Среди них — бытовой и строительный мусор, а также деревья, ветки и другое.

Приём заявок продлится до 10 июля, а победителя выберут 11 июля. 

Согласно условиям закупки, подрядная организация должна завершить все работы по очистке территории не позднее 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что 11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода

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Теги:
Госзакупки Свалки Чкаловский г.о.
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