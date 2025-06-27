Лиса растерзала 30 кур на нижегородской ферме канадцев Фейнстра Общество

Фото: скриншот с YouTube-канала Countryside Acres

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, столкнулась с первыми серьезными проблемами на своей ферме. Об этом глава семьи рассказал в новом видео на YouTube-канале Countryside Acres.

Со слов одной из дочерей Фейнстра, недавно она проснулась посреди ночи из-за шума, который раздавался из открытого окна. Оказалось, что это были крики куриц, на которых напала лиса.

Животное сделало дыру в сетке и разгромило курятники. По утру тела около 30 птиц были обнаружены во дворе. Судя по записи с камер видеонаблюдения, хищник выносил куриц одну за другой, но не ел. Возможно, для лисы это было как развлечение.



Аренд отметил, что в Канаде он решил бы проблему с помощью охотничьей винтовки. Но в России получить лицензию на оружие сложнее и дольше, а при отсутствии гражданства — вовсе невозможно.

Выживших птиц временно переселили в сарай. В дальнейшем семья планирует установить забор по периметру участка. Однако такая мера не остановит хищников от дальнейших нападений, поэтому семья думает о том, чтобы завести собаку для охраны скота. У канадцев уже есть пес, но он ничем не лучше лисы - животное ранее нападало на цыплят, сейчас его перевоспитывают.

Ранее сообщалось, что Аренд Фейнстра рассказал, как устроено домашнее обучение его детей.