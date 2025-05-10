Канадец Фейнстра показал, как сделать дешевые окна для коровника Общество

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Countryside Acres

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область из Канады на ПМЖ, продолжает обустройство своей фермы. В новом видео на YouTube-канале Countryside Acres Аренд Фейнстра, рассказал, что сейчас занимается строительством коровника.

Работа предстоит большая. Например, нужно еще установить потолок, доделать загон в коровнике и обустроить пространство на втором этаже.

В видео глава семейства рассказал о необычном способе сэкономить на окнах для коровника. Для окон он использует два слоя поликарбоната, установленных параллельно друг другу. Между листами образуются воздушные камеры, которые играют роль естественного теплоизолятора. Это помогает поддерживать комфортную температуру внутри помещения без значительных затрат.

Поликарбонатные панели Аренд закрепил в деревянной раме с помощью обычного строительного степлера. Это позволяет существенно удешевить конструкцию и ускорить монтаж.

По словам Фейнстра, благодаря такому подходу в коровнике сохраняется оптимальный микроклимат, а доить животных будет комфортно даже в прохладное время года.

Кстати, в апреле канадцы побывали на экскурсии по хозяйству "Абабковское" в Павловском округе. Аренд заинтересовался отделкой помещений для содержания животных, а также редкой породой коров.

Также для своей фермы семья приобрела пятерых поросят. А в скором времени иностранцы начнут продавать первое куриное мясо собственного производства.

Ранее сообщалось, что многодетной семье не понравилось поведение нижегородского врача, которого они вызвали на дом.