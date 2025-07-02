Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Кстове Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" в Кстовском округе Нижегородской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 8:20 на 468-м километре автодороги. Водитель автомобиля Hyundai Accent, 65-летняя женщина, по неустановленной пока причине съехала на полосу, предназначенную для торможения перед остановкой и стоянкой транспорта.

На этом участке дороги легковушка столкнулась со стоящим там грузовым автомобилем с полуприцепом. От полученных травм женщина скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде было зафиксировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.