Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Кстове

Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" в Кстовском округе Нижегородской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась около 8:20 на 468-м километре автодороги. Водитель автомобиля Hyundai Accent, 65-летняя женщина, по неустановленной пока причине съехала на полосу, предназначенную для торможения перед остановкой и стоянкой транспорта.
На этом участке дороги легковушка столкнулась со стоящим там грузовым автомобилем с полуприцепом. От полученных травм женщина скончалась.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде было зафиксировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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