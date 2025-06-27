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Происшествия

87 аварий с участием детей произошло в Нижнем Новгороде в 2025 году

01 июля 2025 15:39  [101] Происшествия
87 аварий с участием детей произошло в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижнем Новгороде было зафиксировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате этих аварий пострадали 80 детей, один ребенок погиб. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду и полковник полиции Валерий Иванов. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Наибольшее количество ДТП с участием детей произошло в Автозаводском районе - 18 случаев. В Приокском районе зарегистрировано 15 подобных происшествий, в Советском - 10. Примерно треть всех аварий с детьми произошла по их собственной вине (24). 

Чаще всего травмы получают дети-пешеходы – 36 случаев. Еще 24 ребенка пострадали будучи пассажирами автомобилей. Кроме того, в 11 случаях участниками аварий стали дети, управлявшие велосипедами.

Чаще всего аварии с участием детей происходят в середине недели - по средам было зафиксировано 18 таких случаев. Также высокий уровень происшествий наблюдается по понедельникам и субботам. Наибольшее число аварий приходится на вечерние часы - с 15:00 до 19:00, когда дети возвращаются из школы.

Ранее сообщалось, что смертность в ДТП в Нижнем Новгороде увеличилась в четыре раза.

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Теги:
ГИБДД Дети ДТП
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