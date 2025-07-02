Круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Пешеходный маршрут по Кремлевскому бульвару в Нижнем Новгороде вновь стал доступен для прогулок после завершения строительных и монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

На участке между Коромысловой и Тайницкой башнями укрепили склон с помощью буронабивных свай и парапетных конструкций, а откосы зафиксировали георешеткой. Кроме того, территорию благоустроили: уложили брусчатку и рулонный газон.

Управляющий делами Нижегородского кремля Дмитрий Грызин напомнил, что Кремлевский бульвар представляет собой кольцевой пешеходный маршрут длиной более двух километров. Он начинается у подножия памятника Чкалову, проходит мимо Дмитриевской и Коромысловой башен вдоль Зеленского съезда, затем ведет к Ивановской и Зачатьевской башням, после чего маршрут возвращается к Чкаловской лестнице

Теперь рядом с Ивановской башней установлен арт-объект в рамках проекта "Городская азбука", посвященного русскому языку и письменности. Представлена буква "К", которая в старославянской традиции называлась "какw" и означала "как". Этот элемент символически отсылает к слову "кремль".

Фото предоставлено ИРГСНО

Проект "Городская азбука" реализуется правительством Нижегородской области совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области и АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер".

Ранее сообщалось, что новый прогулочный маршрут, лестница, проходящая над шахтой фуникулера и соединяющая Северную и Ивановскую башни, стал доступен в Нижегородском кремле.