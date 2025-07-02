С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 июля 2025 10:10  [45] Круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок
02 июля 2025 17:50  [395] ОМК создала городской сайт-визитку о Выксе
02 июля 2025 17:40  [253] Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля
02 июля 2025 16:45  [237] Шуховскую башню в Выксе отреставрируют и переместят на новую площадку
02 июля 2025 14:28  [267] Граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста
02 июля 2025 11:30  [326] Прообраз системы "теплый пол" обнаружили в реставрируемом Доме Бурмистровой
01 июля 2025 19:58  [806] Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор внезапно отменили
01 июля 2025 15:00  [413] Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле
01 июля 2025 12:41  [307] Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования
01 июля 2025 11:33  [285] Анонсированы новые направления работы с учреждениями культуры в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок

03 июля 2025 10:10  [45] Культура и отдых
Круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок

Фото: Александр Воложанин

Пешеходный маршрут по Кремлевскому бульвару в Нижнем Новгороде вновь стал доступен для прогулок после завершения строительных и монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

На участке между Коромысловой и Тайницкой башнями укрепили склон с помощью буронабивных свай и парапетных конструкций, а откосы зафиксировали георешеткой. Кроме того, территорию благоустроили: уложили брусчатку и рулонный газон.

Управляющий делами Нижегородского кремля Дмитрий Грызин напомнил, что Кремлевский бульвар представляет собой кольцевой пешеходный маршрут длиной более двух километров. Он начинается у подножия памятника Чкалову, проходит мимо Дмитриевской и Коромысловой башен вдоль Зеленского съезда, затем ведет к Ивановской и Зачатьевской башням, после чего маршрут возвращается к Чкаловской лестнице

Теперь рядом с Ивановской башней установлен арт-объект в рамках проекта "Городская азбука", посвященного русскому языку и письменности. Представлена буква "К", которая в старославянской традиции называлась "какw" и означала "как". Этот элемент символически отсылает к слову "кремль".

Фото предоставлено ИРГСНО

Проект "Городская азбука" реализуется правительством Нижегородской области совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области и АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер".

Ранее сообщалось, что новый прогулочный маршрут, лестница, проходящая над шахтой фуникулера и соединяющая Северную и Ивановскую башни, стал доступен в Нижегородском кремле.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИРГСНО Искусство Кремль
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2025 11:20  [412] 1,8 млн рублей выделено на покос травы на склонах нижегородского кремля
24 июня 2025 12:55  [479] Проезд на фуникулере в Нижегородском кремле подорожает с 1 июля
19 июня 2025 13:25  [716] Необычные арт-башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных