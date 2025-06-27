Первых участниц новых семейных программ поздравили в нижегородских роддомах Общество

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

В родильных домах Нижегородской области поздравили женщин, которые стали первыми участницами новых региональных программ поддержки семей с детьми. Согласно решению губернатора Глеба Никитина, с 1 июля 2025-го по 30 июня 2028 года семьи, в которых появятся дети, смогут получить родительский основной доход – региональный семейный капитал "Основа".

Кроме того, родителям теперь доступен набор детских товаров от нижегородских производителей на сумму 20 тысяч рублей. Программа получила название "Подарок новорождённому".

Главврач роддома №1 Нижнего Новгорода Алла Ниманихина и руководитель Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова вручили пациенткам гербовые свидетельства о рождении, медали "Родившемуся в Нижегородской области", поздравительные открытки от имени главы региона и буклеты с подробной информацией о новых мерах поддержки.

Алла Ниманихина рассказала, что ночь в роддоме выдалась особенно яркой. На свет появилось 12 малышей, преимущественно девочки. Она выразила радость в связи с тем, что теперь семьи получают значимую финансовую поддержку от региона, и добавила, что врачи готовы к росту рождаемости.

Одна из рожениц роддома №1 стала мамой мальчика буквально в первые минуты нового дня. Для её семьи это второй ребёнок, дома новорождённого ждал 9-летний брат. Помимо федерального маткапитала, семья сможет оформить ежемесячные выплаты в размере 22 222 рубля на три года либо получить 500 тысяч рублей единовременно и по 20 тысяч рублей ежемесячно в течение 15 месяцев.

Нижегородка Марина рассказала, что просила сына "немного подождать", чтобы попасть под действие новой программы. В итоге ребёнок появился через три минуты после полуночи. Она призналась, что думает потратить выплаты на ипотеку или образование старшего ребёнка. А "Подарок новорождённому" назвала отличной идеей: "Я люблю выбирать всё сама, поэтому особенно рада, что смогу купить именно то, что действительно нужно моему малышу".

Ещё одна участница программы Екатерина – молодая многодетная мама. Утром 1 июля у неё родился уже седьмой ребёнок. Семья сможет выбрать между выплатой в размере 1 миллиона рублей и ежемесячным доходом по 30 тысяч рублей в течение трёх лет.

"У нас теперь два сына и пять дочек. Мы заранее изучили новые меры поддержки. Миллион – это ощутимая помощь. Планируем купить большой семейный автомобиль и вложиться в ремонт дома. А ещё считаю, что программа "Подарок новорождённому" особенно полезна для тех, у кого первый ребёнок или кто пока не может позволить себе всё необходимое. Хотя у нас всё уже куплено, лишнее точно не будет", – поделилась Екатерина.

В Дзержинском перинатальном центре у жительницы области Марины родилась двойня — мальчик и девочка. Это второй и третий ребёнок в молодой семье, которая теперь официально считается многодетной. Супруги смогут оформить федеральный материнский капитал за второго ребёнка и выбрать удобную форму региональной поддержки. Если мама предпочтет ежемесячные выплаты, их сумма составит более 52 тысяч рублей в месяц на протяжении трёх лет.

"Это огромная помощь, особенно сейчас, когда в семье работает только папа. Я не слышала, чтобы где-то в стране была такая поддержка абсолютно для всех семей", — отметила она.

Надежда Рыжова пожелала мамам здоровья и счастья, выразив надежду, что встреча с ними не последняя: "Не останавливайтесь на достигнутом!"

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что комплекс новых мер поддержки — это беспрецедентное решение, которое позволит нижегородским семьям чувствовать себя увереннее в будущем.

"Работа с семьями с детьми — наш приоритет. В рамках регионального Пятилетия семьи мы запустим множество полезных инициатив. Это не только финансовая помощь, но и забота о здоровье, удобные цифровые сервисы", — заявил губернатор.

По мнению председателя комиссии по соцполитике думы Нижнего Новгорода Инны Ванькиной, инициатива "Основа — нижегородский проект жизни" помогает семьям осознанно подойти к рождению ребёнка и облегчает первый, самый непростой этап родительства.

Она отметила, что выплаты предоставляются независимо от дохода семьи, а сам процесс получения максимально прозрачен. Удобный онлайн-сервис "Калькулятор мер поддержки" помогает быстро узнать, на какую помощь может рассчитывать конкретная семья. Ванькина добавила, что лично протестировала его и рекомендует к использованию.

Программа реализуется в рамках нового национального проекта "Семья", который стартовал в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина. Проект объединил направления ранее действовавших нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает семь федеральных программ: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".

Почитать, какие меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля, можно прочитать здесь.