Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2025 19:29  [40] Нижегородцев с онкологией крови спасли с помощью пересадки стволовых клеток
01 июля 2025 19:04  [87] Первых участниц новых семейных программ поздравили в нижегородских роддомах
01 июля 2025 18:19  [120] Виновника смертельного ДТП с каршерингом в Сормове осудили на 5 лет
01 июля 2025 18:13  [137] Нижегородский губернатор Глеб Никитин возглавил реготделение РВИО
01 июля 2025 17:49  [135] Умные гаджеты помогли нижегородскому бизнесу ускорить цифровую трансформацию
01 июля 2025 17:45  [182] Бывшие здания центра крови начали сносить в Нижнем Новгороде (фото)
01 июля 2025 17:16  [144] Живущий в Нижегородской области канадец пожаловался на "Госуслуги"
01 июля 2025 16:36  [216] Назван лидирующий по числу смертельных ДТП район Нижнего Новгорода
01 июля 2025 16:20  [172] Нижегородка открыла безглютеновое кафе из-за аллергии у дочки
01 июля 2025 15:59  [168] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили
Общество

Первых участниц новых семейных программ поздравили в нижегородских роддомах

01 июля 2025 19:04  [87] Общество
Первых участниц новых семейных программ поздравили в нижегородских роддомах

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

В родильных домах Нижегородской области поздравили женщин, которые стали первыми участницами новых региональных программ поддержки семей с детьми. Согласно решению губернатора Глеба Никитина, с 1 июля 2025-го по 30 июня 2028 года семьи, в которых появятся дети, смогут получить родительский основной доход – региональный семейный капитал "Основа".

Кроме того, родителям теперь доступен набор детских товаров от нижегородских производителей на сумму 20 тысяч рублей. Программа получила название "Подарок новорождённому".

Главврач роддома №1 Нижнего Новгорода Алла Ниманихина и руководитель Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова вручили пациенткам гербовые свидетельства о рождении, медали "Родившемуся в Нижегородской области", поздравительные открытки от имени главы региона и буклеты с подробной информацией о новых мерах поддержки.

Алла Ниманихина рассказала, что ночь в роддоме выдалась особенно яркой. На свет появилось 12 малышей, преимущественно девочки. Она выразила радость в связи с тем, что теперь семьи получают значимую финансовую поддержку от региона, и добавила, что врачи готовы к росту рождаемости.

Одна из рожениц роддома №1 стала мамой мальчика буквально в первые минуты нового дня. Для её семьи это второй ребёнок, дома новорождённого ждал 9-летний брат. Помимо федерального маткапитала, семья сможет оформить ежемесячные выплаты в размере 22 222 рубля на три года либо получить 500 тысяч рублей единовременно и по 20 тысяч рублей ежемесячно в течение 15 месяцев.

Нижегородка Марина рассказала, что просила сына "немного подождать", чтобы попасть под действие новой программы. В итоге ребёнок появился через три минуты после полуночи. Она призналась, что думает потратить выплаты на ипотеку или образование старшего ребёнка. А "Подарок новорождённому" назвала отличной идеей: "Я люблю выбирать всё сама, поэтому особенно рада, что смогу купить именно то, что действительно нужно моему малышу".

Ещё одна участница программы Екатерина – молодая многодетная мама. Утром 1 июля у неё родился уже седьмой ребёнок. Семья сможет выбрать между выплатой в размере 1 миллиона рублей и ежемесячным доходом по 30 тысяч рублей в течение трёх лет.

"У нас теперь два сына и пять дочек. Мы заранее изучили новые меры поддержки. Миллион – это ощутимая помощь. Планируем купить большой семейный автомобиль и вложиться в ремонт дома. А ещё считаю, что программа "Подарок новорождённому" особенно полезна для тех, у кого первый ребёнок или кто пока не может позволить себе всё необходимое. Хотя у нас всё уже куплено, лишнее точно не будет", – поделилась Екатерина.

В Дзержинском перинатальном центре у жительницы области Марины родилась двойня — мальчик и девочка. Это второй и третий ребёнок в молодой семье, которая теперь официально считается многодетной. Супруги смогут оформить федеральный материнский капитал за второго ребёнка и выбрать удобную форму региональной поддержки. Если мама предпочтет ежемесячные выплаты, их сумма составит более 52 тысяч рублей в месяц на протяжении трёх лет.

"Это огромная помощь, особенно сейчас, когда в семье работает только папа. Я не слышала, чтобы где-то в стране была такая поддержка абсолютно для всех семей", — отметила она.

Надежда Рыжова пожелала мамам здоровья и счастья, выразив надежду, что встреча с ними не последняя: "Не останавливайтесь на достигнутом!"

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что комплекс новых мер поддержки — это беспрецедентное решение, которое позволит нижегородским семьям чувствовать себя увереннее в будущем.

"Работа с семьями с детьми — наш приоритет. В рамках регионального Пятилетия семьи мы запустим множество полезных инициатив. Это не только финансовая помощь, но и забота о здоровье, удобные цифровые сервисы", — заявил губернатор.

По мнению председателя комиссии по соцполитике думы Нижнего Новгорода Инны Ванькиной, инициатива "Основа — нижегородский проект жизни" помогает семьям осознанно подойти к рождению ребёнка и облегчает первый, самый непростой этап родительства.

Она отметила, что выплаты предоставляются независимо от дохода семьи, а сам процесс получения максимально прозрачен. Удобный онлайн-сервис "Калькулятор мер поддержки" помогает быстро узнать, на какую помощь может рассчитывать конкретная семья. Ванькина добавила, что лично протестировала его и рекомендует к использованию.

Программа реализуется в рамках нового национального проекта "Семья", который стартовал в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина. Проект объединил направления ранее действовавших нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает семь федеральных программ: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".

Почитать, какие меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля, можно прочитать здесь. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных