Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 июля 2025 13:10  [33] Экс-главврач Сергачской ЦРБ заправлял авто жены за счет больницы
04 июля 2025 12:44  [73] Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором
04 июля 2025 11:30  [161] Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Кстове
04 июля 2025 09:36  [156] Финансирование экстремистов закончилось для нижегородца уголовным делом
03 июля 2025 18:30  [330] Более 56 млн рублей взыщут с газовой компании за взрыв в Маргуше
03 июля 2025 15:41  [337] Нижегородского бизнесмена наказали за обман полиции при ремонте катеров
03 июля 2025 14:56  [924] Озвучены итоги расследования крушения самолета в Кстовском округе
03 июля 2025 14:28  [456] Озвучены подробности о погибших в жутком ДТП в Уренском района
03 июля 2025 12:00  [338] Мошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей
03 июля 2025 11:18  [328] Роструд начал проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска
Происшествия

Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором

04 июля 2025 12:44  [73] Происшествия
Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Нижегородское предприятие "Аква-Реагент" обязано привести в порядок территорию и устранить экологические нарушения. Как сообщает региональный Росприроднадзор, к такому выводу пришли сразу две судебные инстанции.

Предприятие, работающее в промзоне Дзержинска, давно известно надзорным органам. Ранее оно уже привлекалось к административной ответственности за загрязнение почвы сточными водами и другие нарушения экологического законодательства.

Весной 2024 года инспекторы Росприроднадзора провели очередную внеплановую проверку и выяснили, что производственные стоки выходят за пределы ограждения и попадают на соседние участки с северной и западной стороны. Эти земли были выровнены с помощью тяжелой техники и засыпаны привозным песком.

Кроме того, на территории предприятия обнаружили строительный мусор: металлические трубы, куски кирпича и бетона, а также полипропиленовые мешки, разбросанные прямо по земле.

По итогам проверки "Аква-Реагент" снова привлекли к административной ответственности. Также компании выдали предписание устранить все выявленные нарушения и провести мероприятия по защите почвы и восстановлению земель.

Предприятие попыталось оспорить это решение в суде, но безуспешно. Канавинский районный суд, а затем и апелляционная инстанция сочли требования Росприроднадзора законными. Суды указали, что предписание не мешает работе компании и не нарушает ее права.

Решение вступило в силу. Теперь "Аква-Реагент" обязан провести все необходимые работы по устранению загрязнений. Ход исполнения находится под контролем Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей ущерба взыщут с предприятия вблизи Сергачского округа за вред почвам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Суд Экология
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2025 12:09  [465] Суд признал нарушения экологических норм на нижегородском полигоне "МАГ-1"
11 июня 2025 14:49  [800] Суд подтвердил штраф нижегородскому заводу за игнорирование экотребований
10 июня 2025 09:00  [572] Нижегородская компания "ФосАгро-Волга" попала на крупный штраф за просрочку экосбора
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных