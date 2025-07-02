Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором Происшествия

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Нижегородское предприятие "Аква-Реагент" обязано привести в порядок территорию и устранить экологические нарушения. Как сообщает региональный Росприроднадзор, к такому выводу пришли сразу две судебные инстанции.

Предприятие, работающее в промзоне Дзержинска, давно известно надзорным органам. Ранее оно уже привлекалось к административной ответственности за загрязнение почвы сточными водами и другие нарушения экологического законодательства.

Весной 2024 года инспекторы Росприроднадзора провели очередную внеплановую проверку и выяснили, что производственные стоки выходят за пределы ограждения и попадают на соседние участки с северной и западной стороны. Эти земли были выровнены с помощью тяжелой техники и засыпаны привозным песком.

Кроме того, на территории предприятия обнаружили строительный мусор: металлические трубы, куски кирпича и бетона, а также полипропиленовые мешки, разбросанные прямо по земле.

По итогам проверки "Аква-Реагент" снова привлекли к административной ответственности. Также компании выдали предписание устранить все выявленные нарушения и провести мероприятия по защите почвы и восстановлению земель.

Предприятие попыталось оспорить это решение в суде, но безуспешно. Канавинский районный суд, а затем и апелляционная инстанция сочли требования Росприроднадзора законными. Суды указали, что предписание не мешает работе компании и не нарушает ее права.

Решение вступило в силу. Теперь "Аква-Реагент" обязан провести все необходимые работы по устранению загрязнений. Ход исполнения находится под контролем Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей ущерба взыщут с предприятия вблизи Сергачского округа за вред почвам.