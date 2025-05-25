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Общество

Суд признал нарушения экологических норм на нижегородском полигоне "МАГ-1"

25 июня 2025 12:09  [48] Общество
Суд признал нарушения экологических норм на нижегородском полигоне МАГ-1

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода подтвердил законность действий Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в отношении компании ООО "МАГ Груп". Речь идет о нарушениях при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов "МАГ-1", куда поступают отходы из значительной части Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района.

В ходе плановой проверки, проведенной в 2024 году, специалисты надзорного органа выявили, что компания не выполнила обязательства по классификации отходов и оформлению паспорта на фильтрат, образующийся на полигоне. Этот вид отхода относится к IV классу опасности, однако он не был включен в систему учета, проектную документацию и нормативы по образованию отходов и лимитам на их размещение.

Кроме того, в отчете предприятия по производственному экологическому контролю были зафиксированы нарушения, связанные с отсутствием достоверной информации об обращении с отходами.

По итогам проверки в отношении ООО "МАГ Груп" было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Представители компании попытались оспорить это решение в суде, однако безуспешно.

ООО "МАГ Груп" утверждало, что фильтрат не является отходом, а представляет собой фильтрационный сток, регулирование которого должно происходить в рамках водного законодательства. Однако суд отклонил эти доводы, признав их необоснованными.

В ходе разбирательства было установлено, что очистные сооружения на полигоне фактически отсутствуют — они находятся в процессе монтажа. В результате фильтрат накапливается в специальном пруду, откуда передается сторонней организации для вывоза и последующей очистки.

Суд пришел к выводу, что в данной ситуации фильтрат не может рассматриваться как сточные воды в понимании Водного кодекса РФ, а должен классифицироваться как отход.

В итоге суд полностью поддержал позицию Росприроднадзора, однако счел возможным снизить размер штрафа до 100 тысяч рублей — ниже установленного минимального порога.

ООО "МАГ Груп" обязано устранить выявленные нарушения. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о привлечении ООО "МАГ Груп" к ответственности за нарушение экологических требований при размещении отходов на полигоне ТБО в Нижегородской области.

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Теги:
Росприроднадзор Суд ТБО
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