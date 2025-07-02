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Экономика

Производство домокомплексов запустили в Володарске

04 июля 2025 15:16  [115] Экономика
Производство домокомплексов запустили в Володарске

Фото: Андрей Большаков, Корпорация развития Нижегородской области

Компания "Форами" запустила производство домокомплектов и малых архитектурных форм на территории опережающего развития "Володарск". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. 

Производство включает несколько этапов: сортировку и сушку пиломатериалов, склейку заготовок, изготовление элементов конструкций и упаковку готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил порядка 350 миллионов рублей. После выхода на полную мощность на предприятии будет создано 45 рабочих мест.

Выпускаемая продукция предназначена для строительства жилых зданий, а также объектов сельскохозяйственного, производственного и туристического назначения. По расчетам, ежегодно завод сможет производить до 250 комплектов домов.

Проект получил поддержку со стороны региональных властей. В 2024 году министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области компенсировало компании затраты на создание инфраструктуры в размере 37 миллионов рублей в рамках постановления Правительства РФ №1704. Реализацию проекта сопровождает Корпорация развития Нижегородской области.

Напомним, в Нижегородской области действуют три территории опережающего развития — "Саров", "Володарск" и "Решетиха". Для их резидентов предусмотрены налоговые льготы: нулевая ставка по налогу на землю и имущество, сниженная ставка налога на прибыль — 5% в первые пять лет и 10% в последующие. Также предусмотрены льготы по социальным взносам: 6% — в Пенсионный фонд, 1,5% — в Социальный фонд и 0,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что ООО "АйронТех" открыло в ТОР "Володарск" металлообрабатывающее производство полного цикла.

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Теги:
Володарск Производство Промышленность
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