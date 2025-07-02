Нижегородка в декрете выиграла более 750 000 рублей в онлайн-лотерее

Жительница Нижегородской области Юлия, находящаяся в декретном отпуске, стала победительницей онлайн-лотереи (18+) "Трилогия", выиграв 751 160 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственных лотерей, проходящих под эгидой Минфина России.
По словам Юлии, она играет в лотереи время от времени, но до этого случая её выигрыши были небольшими, не превышающими 1 000 рублей.
На этот раз женщина решила довериться функции случайного выбора чисел, и не прогадала. Именно такой билет и оказался выигрышным.
Победительница отметила, что часть выигранных средств отдаст на благотворительность, а оставшееся вложит в недавно приобретенный участок.
Ранее сообщалось, что гороскоп и нейросеть помогли нижегородке выиграть в лотерею 36 000 000 рублей.
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