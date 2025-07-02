Президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков Экономика

Фото: ТПП Нижегородской области

Александр Лариков официально вступил в должность президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижегородской области. Нового руководителя представил заместитель губернатора региона Андрей Саносян, сообщили в ТПП.

Отмечается, что введение должности президента направлено на усиление роли палаты в поддержке предпринимательства, развитие взаимодействия с органами власти и участие в реализации ключевых региональных проектов.

Саносян подчеркнул, что Александр Лариков обладает значительным управленческим опытом и способен эффективно решать задачи по расширению членской базы ТПП, вовлечению молодежи в бизнес и промышленность, а также по поддержке предпринимателей в сложной экономической ситуации.

Сам Лариков обозначил в числе приоритетов расширение сотрудничества между бизнесом и палатой, укрепление позиций делового сообщества в вопросах развития региона, поддержку молодежных инициатив, а также развитие межрегиональных и международных связей. Он также отметил важность тесного взаимодействия со всеми уровнями власти.

Александр Лариков родился 26 июня 1968 года в Горьком. Он имеет два высших образования — в области психологии и юриспруденции. Является кандидатом психологических наук, доцентом. Его профессиональный путь включает работу в коммерческих и государственных структурах, а также преподавательскую деятельность. За свою карьеру он удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

Добавим, что с декабря 2024 года обязанности гендиректора торгово-промышленной палате исполнял Александр Пушкин.