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Общество

Корпорация развития расторгла контракт с подрядчиком двух нижегородских школ

03 июля 2025 14:45  [124] Общество
Корпорация развития расторгла контракт с подрядчиком двух нижегородских школ

Корпорация развития Нижегородской области решила расторгнуть контракты с компанией "АМТ-Групп", которая занималась строительством двух школ. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Речь идет о школе имени Молева в Дзержинске на улице Клюквина и школе в Нижнем Новгороде на улице Космической. Причиной стали проблемы с выполнением работ. Вдобавок Корпорация направила заявление в прокуратуру с просьбой проверить, как подрядчик вел свою деятельность. А ранее налоговая заблокировала счета компании застройщика.

Теперь достраивать школы будет сама Корпорация. Сейчас на объектах работает экспертная организация, специалисты проверяют, что уже сделано и насколько качественно.

Накануне представители Корпорации и администрации Дзержинска встретились с родителями учеников школы имени Молева, которая как раз строится на улице Клюквина. Родителям рассказали, что после завершения обследования подготовят новый план работ. Все материалы передадут родительскому комитету.

Кроме того, предложили создать инициативную группу из родителей и депутатов думы Дзержинска. Эта группа будет следить за ходом строительства и ежемесячно фиксировать, как продвигаются дела на объекте.

До конца следующей недели власти планируют подготовить план действий: как организовать учебный процесс в новом школьном году и как будет организован подвоз детей в другие школы. После утверждения этот план доведут до родителей. Вопросы, связанные с индивидуальными особенностями обучения и посещением дополнительных занятий, будут решаться в частном порядке.

Ранее сообщалось, что на ремонт средней общеобразовательной школы в Дивееве планируется масштабный капитальный ремонт стоимостью 174,9 млн рублей.

 

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Теги:
Корпорация развития Строительство Школы
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