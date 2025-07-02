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Общество

Еще двоих нижегородцев вызволили из украинского плена

05 июля 2025 12:48  [92] Общество
Еще двоих нижегородцев вызволили из украинского плена

Региональный омбудсмен Оксана Кислицына сообщила о возвращении из украинского плена еще двух нижегородцев. Она опубликовала пост на своей странице в VK в эту субботу, 5 июля. 

Уполномоченная по правам человека в Нижегородской области отметила, что возвращение земляков на родину удалось благодаря обмену военнопленными. Их близкие ранее обращались к ней за помощью. 

"Мы очень ждем возвращения каждого! Благодарим все компетентные органы, чья деятельность способствовала долгожданному результату", - добавила омбудсмен. 

Напомним, что в июне из плена удалось вызволить шестерых нижегородцев. А в мае домой вернулись более 20 военнослужащих. 

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Теги:
СВО Уполномоченный по правам человека
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