Еще двоих нижегородцев вызволили из украинского плена Общество

Региональный омбудсмен Оксана Кислицына сообщила о возвращении из украинского плена еще двух нижегородцев. Она опубликовала пост на своей странице в VK в эту субботу, 5 июля.

Уполномоченная по правам человека в Нижегородской области отметила, что возвращение земляков на родину удалось благодаря обмену военнопленными. Их близкие ранее обращались к ней за помощью.

"Мы очень ждем возвращения каждого! Благодарим все компетентные органы, чья деятельность способствовала долгожданному результату", - добавила омбудсмен.

Напомним, что в июне из плена удалось вызволить шестерых нижегородцев. А в мае домой вернулись более 20 военнослужащих.