ННГУ внедрил ИИ для раннего выявления болезней сердца и мозга Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В ННГУ имени Лобачевского начал работу кабинет медицины здорового долголетия. Об этом в День кардиолога сообщил в своем телеграм-канале медицинский блогер Алексей Никонов.

Уникальность проекта — в объединении усилий врачей и IT-специалистов. Искусственный интеллект анализирует данные обследований и помогает спрогнозировать риски возрастных заболеваний. Оценка кардиовозраста позволяет выявить хронические патологии ещё до появления симптомов. Это современный подход, соответствующий концепции превентивной медицины, подчеркнул Никонов.

После прохождения диагностики пациент получает индивидуальный прогноз по рискам развития сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Для этого специалисты используют результаты анализа крови, ЭКГ, ультразвуковых исследований сердца и артерий, а также когнитивные тесты.

С момента запуска новой методики ее уже прошли более 350 жителей региона. Врачи отмечают высокую точность ИИ-заключений и их практическую пользу.

Директор Института клинической медицины ННГУ, профессор Наталья Григорьева подчеркнула, что специалисты ожидают серьёзного эффекта от внедрения технологии: "Массовый превентивный ИИ-скрининг поможет избежать 70% смертей у сердечников трудоспособного возраста, увеличив продолжительность качественной жизни".

Пройти обследование можно в Университетской клинике по адресу: проспект Гагарина, 25, 4-й этаж. Кабинет принимает пациентов по вторникам и четвергам по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут бесплатно пройти обследование на наличие когнитивных нарушений.