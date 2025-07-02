План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту второй раз за сутки

Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия временных ограничений, введенных днем 6 июля. Информация об этом появилась в телеграм-канале Росавиации в 15:30 6 июля.
Напомним, что утром уже отменяли план "Ковер". Его вводили вечером 4 июля, в результате чего были задержаны более десяти авиарейсов.
Сообщалось, что утром 5 июля над Нижегородской области был уничтожен украинский беспилотник. Обошлось без повреждений, заявил губернатор Глеб Никитин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+