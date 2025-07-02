Прокуратура отреагировала на массовую задержку авиарейсов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура усилила контроль за правами пассажиров из-за массовых задержек авиарейсов в регионах ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня, 5 июля, прокуроры работают в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Набережных Челнов, Самары, Ульяновска и Уфы. Они контролируют, как авиакомпании исполняют обязанности по обеспечению пассажиров необходимыми услугами при длительном ожидании.

В аэропортах действуют мобильные приемные, куда пассажиры могут обратиться за консультацией или помощью. В случае нарушения прав граждане могут позвонить дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796-59-45.

Напомним, в нижегородском аэропорту с вечера 4 июля действует план "Ковер", из-за чего были задержаны более десяти рейсов, как на вылет, так и на прилет.

Днем 5 июля пассажирам начали раздавать питание и напитки. Некоторых временно разместили в гостиницах.

Ранее сообщалось, что утром 5 июля в регионе был сбит украинский беспилотник. О случившемся высказался губернатор Глеб Никитин.