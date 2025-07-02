Прилепин обвинил Зеленского в причастности к покушению на свою жизнь Общество

Нижегородский писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что за попыткой его убийства стоит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в документальном фильме (12+), снятом к его 50-летнему юбилею.

По словам Прилепина, Зеленский лично отдавал приказы, связанные с устранением его и его соратников.

"И у меня, конечно, к нему личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство", — сказал писатель.

Он также добавил, что считает украинского лидера террористом, признанным мировым сообществом, и подчеркнул, что "разговаривать в данном случае надо совсем иначе".

Напомним, 6 мая 2023 года в Борском округе Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковой мине. В момент взрыва в машине находился также его боевой товарищ Александр Шубин с позывным "Злой". Он погиб на месте. Сам Прилепин получил тяжелые травмы, включая множественные переломы. Его эвакуировали на вертолете и прооперировали в больнице.

Ранее сообщалось, что Прилепину вернули автомобиль, в котором он находился в момент покушения.