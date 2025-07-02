Захару Прилепину вернули машину, в которой его пытались убить Общество

Нижегородскому писателю, подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вернули автомобиль, в котором он едва не погиб в результате покушения в 2023 году. Об этом стало известно из тизера к документальному фильму (12+), приуроченному ко дню рождения писателя. Над проектом работают выпускники "Мастерской новых медиа" и авторы канала "Про людей".

В фильме Прилепин подробно рассказывает о дне покушения. По его словам, в то утро он направлялся на открытие военного лагеря "Сталь" в Нижегородской области. Вместе с ним в машине находился его товарищ по прозвищу Саша "Злой".

"Саша рассказал, что ему приснился сон: нас подорвали, он погиб, а я остался живой…", — вспоминает Прилепин. Сон стал пророческим.

Сам Прилепин считает, что остаться в живых тогда ему удалось лишь по счастливой случайности.

"Взрыв был такой силы, что колесо отлетело на 60 метров, машина перевернулась. Исключено. Выжить после взрыва противотанковой мины, начинённой подшипниками, никаких шансов не было", — подытожил он.

После того, как с автомобиля сняли тент, писатель отметил, что хорошая была машина. "Флешка моя с музыкой осталась, интересно? Я вот думаю, может, полезть найти? Такая была хорошая флешка с музыкой", — поделился Прилепин.

Напомним, 6 мая 2023 года в Борском округе на противотанковой мине подорвалась машина Захара Прилепина. В момент взрыва в авто помимо писателя находился его боевой товарищ Александр Шубин с позывным "Злой". Молодой мужчина скончался на месте, а владелец автомобиля получил множественные переломы. Его на вертолете доставили в больницу, где впоследствии провели несколько операций.