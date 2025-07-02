47,6 млн рублей выделили на очистные сооружения у Силикатного озера Общество

Фото: Кира Мишина

Главное управление по капитальному строительству объявило тендер на проектирование и строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера Силикатное. Информация размещена на официальном портале государственных закупок.

Будущему подрядчику предстоит провести комплекс инженерных изысканий. Возможно, также потребуется сделать археологическое обследование участка с оформлением заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Проект должен предусматривать строительство комплекса сооружений: системы очистки поверхностных стоков, насосной станции для перекачки хозяйственно-бытовых вод, резервуаров, сбросного оголовка, а также других инженерных объектов, необходимых для полноценной работы системы.

Прием заявок на участие в электронном аукционе открыт до 15 июля, а победителя определят 17 июля. Начальная стоимость контракта составляет 47,6 млн рублей. Из них 28,8 млн направят на строительные работы, а 18,8 млн — на проектирование и инженерную документацию.

Согласно условиям тендера, подрядная организация должна завершить все этапы — от проектирования до сдачи объекта — в течение 16 месяцев с момента заключения контракта. Разработка проектной документации должна быть завершена к февралю 2026 года, а строительство — до конца декабря того же года.

Напомним, в 2021 году территорию возле Силикатного озера благоустроили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".