Каждый восьмой населенный пункт имеет тезку в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области почти каждое восьмое село или деревня имеют полных тезок в пределах региона. НИА "Нижний Новгород" выяснило это, проанализировав данные реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов региона.

Из реестра следует, что на 1 января 2025 года в Нижегородской области насчитывалось 4 841 поселение. Абсолютным лидером по количеству одноимённых населенных пунктов стала Сосновка — их в реестре насчитывается 15 штук. Помимо этого, трижды встречается Сосновское, а Сосновый Бор — дважды.

Вторую строчку по распространённости делят Александровка и Малиновка. Таких названий в регионе насчитывается по 14. Замыкает тройку Высоково — оно встречается 12 раз.

Также по десять раз в разных районах области фигурируют Гари, Каменка, Осиновка и Стрелка. По девять раз в реестре упоминаются Безводное, Березовка, Елховка, Зименки, Крутец, Николаевка, Никольское и Осинки.

На первый взгляд, наличие одноимённых населённых пунктов не представляет проблемы. Закон допускает повторение названий при условии, что они расположены в разных административно-территориальных образованиях и не мешают ведению хозяйственной или иной деятельности.

Однако после преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа ситуация изменилась. Все поселения, ранее входившие в состав районов, были объединены в укрупнённые административные единицы. Это создало трудности при работе с адресным реестром. Ранее различие между одноимёнными населёнными пунктами обеспечивалось за счёт указания сельсовета, к которому они относились. Сельсовет выступал в роли уточняющей административной единицы, позволявшей точно идентифицировать каждое поселение.

Почему в Нижегородской области сотни населённых пунктов носят одинаковые названия и как это влияет на повседневную жизнь — читайте в материале НИА "Нижний Новгород".