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Культура и отдых

100 млн рублей выделено на строительство музея в Нижнем Новгороде

07 июля 2025 19:43  [1] Культура и отдых
100 млн рублей выделено на строительство музея в Нижнем Новгороде

На проектирование и строительство нового здания музейно-выставочного центра МБУК "Микула" — Центра культуры и досуга "Искра" в Березовой Пойме выделено 100,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы. Заказчиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству".

Проект предусматривает подготовку проектной документации и последующее строительство здания. Площадь земельного участка составляет 2 778 квадратных метров. Здание будет одноэтажным, его общая площадь по предварительным данным составит 388,9 квадратных метра. 

Внутреннее пространство центра необходимо спроектировать с учётом разнообразных культурных и досуговых задач. В здании надо будет предусмотреть входную группу с гардеробом, помещения для администрации, санузлы, раздевалки, а также универсальные пространства — залы, гостиные и рекреационные зоны. Эти помещения будут использоваться как в повседневной работе, так и для проведения праздничных мероприятий, выставок, концертов, встреч и занятий.

Клубная часть центра будет включать помещения для отдыха и развлечений, лекционно-информационные зоны, а также студийно-кружковые помещения.

Срок выполнения всех работ определён до 30 августа 2027 года. Финансирование проекта осуществляется за счёт средств бюджета Нижнего Новгорода на 2025, 2026 и 2027 годы.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 100,2 млн рублей. Из них 11,4 млн рублей предусмотрено на проектные работы, а 88,8 млн рублей — на строительство.

Ранее сообщалось о заключении муниципального контракта на капремонт здания филиала Музейно-выставочного центра "Микула" - Центра культуры и досуга "Искра".

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Теги:
Госзакупки Музей Строительство
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