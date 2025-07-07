Игрок ХК "Торпедо" стал финалистом премии "Лучший хоккеист России"

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Нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" вошел в тройку финалистов премии "Лучший хоккеист России", которую проводит издание "Спорт-Экспресс".
Премия определяет лучшего игрока страны в нескольких категориях, в голосовании принимают участие все крупнейшие российские спортивные СМИ.
Артамонов стал лауреатом в категории "Лучший юниор". Вместе с ним номинированы нападающие Иван Демидов (СКА/"Монреаль") и Егор Сурин ("Локомотив").
На данный момент голосование уже завершено, окончательные результаты пока не раскрываются.
В любом случае, Никита Артамонов вошел в тройку финалистов, набрав одно из самых из наибольших количеств баллов.
Ранее сообщалось, что был опубликован календарь игр "Торпедо" в новом сезоне 2025/2026.
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