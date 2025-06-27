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Спорт

Состав ХК "Торпедо" сформирован на 90%

30 июня 2025 13:24  [48] Спорт
Состав ХК Торпедо сформирован на 90%

Фото: ХК "Торпедо"

Игровой состав нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" сформирован примерно на 90%. Об этом рассказал генеральный менеджер, а с 1 июля и гендиректор (без приставки и.о.), команды Евгений Забуга в интервью изданию Sport24.

По словам Забуги, укомплектованность состава касается стартового отрезка сезона 2025/2026. В нападение и защиту планируется подписать по одному игроку.  

Напомним, к клубу присоединились нападающий Дмитрий Шевченко, защитники Сергей Бойков и Александр Щемеров. Более того, в команду вернулись полюбившиеся болельщикам нападающий Алексей Кручинин и защитник Антон Сизов. Однако открытым остается вопрос с возвращением Николая Коваленко.

"Торпедо" сделало Коваленко не какое-то эфемерное, а конкретное предложение в цифрах. Он с ним ознакомлен, но приоритетный вариант для Николая — НХЛ. Это предложение не будет отозвано. От таких игроков не отказываются", - заявил Забуга.

При этом ЦСКА продолжает претендовать на игрока, права на которого может забрать у "Торпедо".

Полностью сформирован и тренерский штаб нижегородцев. На сегодняшний день главным тренером является Алексей Исаков. За работу с нападающими отвечает Дмитрий Гоголев, а с защитниками — Игорь Уланов. Тренером вратарей остается Николай Хабибулин. За физподготовку ответственен Андрей Емельянов, а также его ассистент Евгений Лебедев. Тренером-консультантом назначен Кирилл Брагин.

Напомним,  "Торпедо" примет участие в ежегодном розыгрыше Кубка мэра Москвы в августе.

Ранее сообщалось, что Ледовой арене присвоен официальный адрес.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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