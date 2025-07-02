КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026

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Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата на сезон 2025/2026.
Как и прошлом году каждая команда проведет 68 игр — по 34 дома и на выезде.
Ранее мы уже писали, что нижегородское "Торпедо" начинает сезон на домашнем льду. Первым соперником горьковчан станет уфимский "Салават Юлаев". Игра состоится 6 сентября, а также 31 января.
Самое ожидаемое противостояние начала сезона — матч против СКА, которое сейчас возглавляет экс-наставник "Торпедо" Игорь Ларионов - перенесли на 8 сентября. Команды также встретятся 29 сентября, 18 декабря и 24 января.
Первая игра против "Лады" пройдет 12 сентября. С тольяттинцами и ХК "Сочи" нижегородцам предстоит сыграть максимальное количество матчей — по 6 с каждой командой.
Регулярный чемпионат для "Торпедо" закончится в марте короткой серией из двух домашних матчей с "Нефтехимиком" (16 марта) и "Амуром" (19 марта).
Даты всех матчей "Торпедо" и их соперники:
Ранее сообщалось, что "Торпедо" обменял права на Николая Коваленко на нападающего ЦСКА Егора Соколова. Для полностью сформированного игрового стартового состава нижегородцам нужно закрыть одну позицию защитника.
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