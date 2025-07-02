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Спорт

КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026

07 июля 2025 13:10  [76] Спорт
КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК Торпедо в сезоне 2025/2026

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата на сезон 2025/2026. 

Как и прошлом году каждая команда проведет 68 игр — по 34 дома и на выезде. 

Ранее мы уже писали, что нижегородское "Торпедо" начинает сезон на домашнем льду. Первым соперником горьковчан станет уфимский "Салават Юлаев". Игра состоится 6 сентября, а также 31 января.

Самое ожидаемое противостояние начала сезона — матч против СКА, которое сейчас возглавляет экс-наставник "Торпедо" Игорь Ларионов - перенесли на 8 сентября. Команды также встретятся 29 сентября, 18 декабря и 24 января.

Первая игра против "Лады" пройдет 12 сентября. С тольяттинцами и ХК "Сочи" нижегородцам предстоит сыграть максимальное количество матчей — по 6 с каждой командой.

Регулярный чемпионат для "Торпедо" закончится в марте короткой серией из двух домашних матчей с "Нефтехимиком" (16 марта) и "Амуром" (19 марта).

Даты всех матчей "Торпедо" и их соперники:

  • "Салават Юлаев" - 6 сентября, 31 января;
  • СКА - 8 сентября, 29 сентября, 18 декабря, 24 января;
  • "Лада" - 12 сентября, 18 сентября, 19 октября, 24 октября, 30 октября, 10 февраля;
  • "Спартак" - 14 сентября, 20 ноября, 4 января, 17 января;
  • "Сочи" - 16 сентября, 22 октября, 12 ноября, 23 декабря, 1 марта, 8 марта;
  • "Куньлунь Ред Стар" - 22 сентября, 5 декабря, 22 января, 18 февраля;
  • "Динамо" Минск - 24 сентября, 14 октября, 28 ноября, 23 февраля;
  • "Нефтихимик" - 27 сентября, 16 декабря, 28 декабря, 16 марта;
  • "Северсталь" - 3 октября, 10 января, 28 января, 27 февраля;
  • "Динамо" Москва - 5  октября, 1 декабря, 12 января, 15 февраля;
  • "Металлург" - 7 октября, 10 октября;
  • "Барыс" - 12 октября, 6 января;
  • ЦСКА - 17 октября, 6 ноября, 3 декабря, 25 декабря;
  • "Автомобилист" - 26 октября, 2 ноября;
  • "Сибирь" - 4 ноября, 26 января;
  • "Локомотив" - 10 ноября, 30 декабря, 14 января, 19 января;
  • "Авангард" - 16 ноября, 11 марта;
  • "Адмирал" - 18 ноября, 2 февраля;
  • "Амур" - 4 февраля, 19 марта;
  • "Ак Барс" - 12 февраля, 21 февраля;
  • "Трактор" - 4 марта, 13 марта. 

Ранее сообщалось, что "Торпедо" обменял права на Николая Коваленко на нападающего ЦСКА Егора Соколова. Для полностью сформированного игрового стартового состава нижегородцам нужно закрыть одну позицию защитника.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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