КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата на сезон 2025/2026.

Как и прошлом году каждая команда проведет 68 игр — по 34 дома и на выезде.

Ранее мы уже писали, что нижегородское "Торпедо" начинает сезон на домашнем льду. Первым соперником горьковчан станет уфимский "Салават Юлаев". Игра состоится 6 сентября, а также 31 января.

Самое ожидаемое противостояние начала сезона — матч против СКА, которое сейчас возглавляет экс-наставник "Торпедо" Игорь Ларионов - перенесли на 8 сентября. Команды также встретятся 29 сентября, 18 декабря и 24 января.

Первая игра против "Лады" пройдет 12 сентября. С тольяттинцами и ХК "Сочи" нижегородцам предстоит сыграть максимальное количество матчей — по 6 с каждой командой.

Регулярный чемпионат для "Торпедо" закончится в марте короткой серией из двух домашних матчей с "Нефтехимиком" (16 марта) и "Амуром" (19 марта).

Даты всех матчей "Торпедо" и их соперники:

"Салават Юлаев" - 6 сентября, 31 января;

СКА - 8 сентября, 29 сентября, 18 декабря, 24 января;

"Лада" - 12 сентября, 18 сентября, 19 октября, 24 октября, 30 октября, 10 февраля;

"Спартак" - 14 сентября, 20 ноября, 4 января, 17 января;

"Сочи" - 16 сентября, 22 октября, 12 ноября, 23 декабря, 1 марта, 8 марта;

"Куньлунь Ред Стар" - 22 сентября, 5 декабря, 22 января, 18 февраля;

"Динамо" Минск - 24 сентября, 14 октября, 28 ноября, 23 февраля;

"Нефтихимик" - 27 сентября, 16 декабря, 28 декабря, 16 марта;

"Северсталь" - 3 октября, 10 января, 28 января, 27 февраля;

"Динамо" Москва - 5 октября, 1 декабря, 12 января, 15 февраля;

"Металлург" - 7 октября, 10 октября;

"Барыс" - 12 октября, 6 января;

ЦСКА - 17 октября, 6 ноября, 3 декабря, 25 декабря;

"Автомобилист" - 26 октября, 2 ноября;

"Сибирь" - 4 ноября, 26 января;

"Локомотив" - 10 ноября, 30 декабря, 14 января, 19 января;

"Авангард" - 16 ноября, 11 марта;

"Адмирал" - 18 ноября, 2 февраля;

"Амур" - 4 февраля, 19 марта;

"Ак Барс" - 12 февраля, 21 февраля;

"Трактор" - 4 марта, 13 марта.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" обменял права на Николая Коваленко на нападающего ЦСКА Егора Соколова. Для полностью сформированного игрового стартового состава нижегородцам нужно закрыть одну позицию защитника.